Киберполиция заблокировала 10 тысяч ссылок "коронавирусных мошенников"

В Украине заблокировала почти 10 тысяч интернет-ссылок мошенников, которые использовались в преступных целях во время пандемии, говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.



Отмечается, что сотрудники киберполиции проверили 642 информации о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничества, связанного с коронавирусом.



По результатам было начато 58 уголовных производств.



Удалось разоблачить 166 человек, причастных к организации или участию в мошеннических схемах. Были заблокированы почти две тысячи мошеннических финансовых операций по банковским счетам.



Также в киберполиции составили 40 административных протоколов по фактам нарушения карантинных мероприятий и реализации изделий медицинского назначения и средств дезинфекции.

