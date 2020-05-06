Уровень безработицы в Украине в мае вырос на 48%

В мае уровень безработицы в Украине вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество безработных выросло до 456,8 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.



"По состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составляло 308,3 тысячи)", - говорится в сообщении.



Указано, что с начала карантина - с 12 марта - статус безработного получили почти 156 тысяч граждан. При этом, количество вакансий сократилось на 60% по сравнению с прошлым годом - до 53 тысяч.



Отмечается, что остаются востребованными профессии тех сфер, которые работают во время карантина - магазины, больницы, финансовые учреждения, почта и т.п. Также требуются рабочие в сфере сельского хозяйства, логистики и охраны.



Сообщается, что во время карантина пособие по безработице стало получить проще, подавать заявку на получение статуса безработного можно дистанционно, даже через портал "Дия". Минимальное пособие по безработице выросло с 650 до 1100 гривен в период карантина и через месяц после его завершения. Получить помощь можно с первого дня и даже если работник уволился по собственному желанию.

