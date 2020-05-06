В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) проверила 37 продовольственных рынков украинской столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации и во вторник, 5 мая, в Киеве открылись первые три из них, сообщил мэр города Виталий Кличко.



«Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В минувшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться ", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.



Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации и будут постепенно открываться.



"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" - в Голосеевском районе, "Маяк" - в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки", - сказал Кличко.

