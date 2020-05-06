Риски от невакцинации могут превысить риски от COVID-19 — эксперт ЮНИСЕФ

Риски от невакцинации детей могут превысить риски от COVID-19.



Об этом в интервью Укринформу сказал руководитель программы по вопросам здоровья, питания и ВИЧ/СПИД Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Андрей Славуцкий.



“Очень важно продолжать плановую вакцинацию детей в условиях пандемии. На данный момент практически вся плановая вакцинация детей остановилась, потому что мамы с детьми сидят дома, ведь сейчас как никогда опасно ходить в поликлиники. ЮНИСЕФ хочет создать такие условия, чтобы вакцинация продолжилась максимально безопасно. Риски от невакцинации детей в какой-то момент могут превысить риски от возможного заражения COVID-19”, - сказал Славуцкий.



Он отметил, что большие риски несет возможность заразиться корью и напомнил о том, что с 2017 года в Украине резко повысился уровень заболевания корью, что было как раз связано з низким уровнем вакцинации.



“Уверен, что это снижение будет продолжаться только при правильном подходе к вакцинации....В первую очередь, родителям нужно запомнить, что для того, чтобы защитить ребенка, его нужно вакцинировать по календарю. К сожалению, на данный момент не существует вакцины от коронавируса, но, надеюсь, что в течение года она будет разработана. Известно, что COVID-19 активнее всего атакует людей пожилого возраста, а также детей, у которых есть иммунодефицитные или хронические заболевания”, - сказал Славуцкий.



Как сообщал Укринфором, по состоянию на 5 мая в Украине лабораторно подтверждено 12 697 случаев COVID-19. В мире число случаев коронавируса превысило 3,6 млн. Умерло 252 420 людей. Выздоровели более 1,2 млн человек.

