Супрун раскритиковала намерение изменить ее медреформу

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Уляна Супрун заявила, что "улучшение" реформы здравоохранения, которое пытается ввести нынешняя власть – "трусливый шаг в прошлое". Об этом она написала во вторник, 5 мая, на своей странице в Facebook.



"Называть "улучшением реформы" трусливый шаг в прошлое - значит лгать и презирать всех украинцев, в том числе медиков, которые заслуживают достойного и справедливого вознаграждения за свою работу", - заявила Супрун.



Она подчеркнула, что настоящая трансформация системы здравоохранения не может быть воплощена в жизнь, если власть стремится "исключительно нравиться".



"Нельзя трансформировать уровень медицинской помощи в больницах и поликлиниках, когда ты смотришь на медиков как на электорат/потенциальный риск для местных выборов осенью. Сегодня и Зеленский и Радуцкий, и Максим Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии", - утверждает Супрун.



По ее словам, если считать голосом "бедных врачей" миллионера и "укрывателя убийц Тодурова", то можно даже не почувствовать, как все вменяемые врачи уйдут.



"Медикам - уравниловку и рабство, пациентам - страх, страдания и смерть, Зеленскому и ко - зарубежные клиники и высокие рейтинги. Украинцам пора взрослеть, выключить телевизор и понимать последствия собственных решений", - добавила она.

