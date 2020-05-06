Кабмин продлит мораторий на проверки для малого бизнеса

Кабинет министров Украины планирует продлить мораторий на проверки для малого бизнеса на время карантина. Об этом во время брифинга сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина



По его словам, представители правительства сейчас работают с комитетами Верховной рады по поводу мер, которые будут внедрены для малого во время выхода с карантина.



"Есть обращение малых предпринимателей относительно продления моратория на проверки. Мы как правительство и министерство поддерживаем продолжение такого моратория как минимум на период карантина, возможно, на более долгий период. Я думаю, такое решение будет принято положительно", - заявил Петрашко.

