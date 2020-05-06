ОП заявил о рекордно низкой заболеваемости СOVID

На Украине 4 мая зафиксирован рекордно низкий процент новых случаев коронавируса относительно общего количества активных больных - 3,5%, сообщили в Офисе президента.



Также зафиксировано рекордное соотношение пациентов, которые выздоровели, к новым больным: за сутки выздоровели 256 человек, а заражений обнаружили 366.



"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина. В последние дни очень важно тщательно соблюдать ограничительные меры, чтобы как можно безопаснее начать выход из карантина", - сказал президент Владимир Зеленский на традиционном совещании.



В то же время Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения СOVID-19.



"Нужно соблюдать ограничительные меры и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирована и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных", - сказано в сообщении.

