В центре Киева открылись ларьки с кофе и выпечкой

В Киеве на территории парка Шевченко после разрешения властей заработали три торговых ларька: два с кофе и один с выпечкой. Люди покупают кофе и садятся на скамейки. Из двенадцати скамеек, которые стоят возле кофеен, огорожена только одна. Возле кофейни сети "Aroma Kava" выстроилась очередь.

Напомним, вчера на внеочередном заседании Кабинета министров члены правительства поддержали продление карантина в Украине до 22 мая, но с введением ослабления ограничений. Уже с 5 мая в Киеве разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.



В то же время представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в своем Facebook заявил, что о полном снятии карантина можно будет говорить в июне или июле, а может даже и не раньше сентября.



"...хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса.



Если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия", - написал Василий Мокан.



