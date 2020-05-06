Зеленский утвердил соcтав делегации для переговов в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.



Соответствующий указ №167/2020 опубликован на сайте главы государства.



В делегацию Украины для участия в ТКГ вошли:



1. Леонид Кучма - Президент Украины в 1994 - 2005 годах, глава делегации;



2. Алексей Резников - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы делегации;



3. Александр Мережко - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины, заместитель главы делегации (по согласию);



4. Юлия Свириденко - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;



5. Андрей Костин - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам (по согласованию);



6. Александр Полищук - заместитель Министра обороны Украины, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.



7. Третьякова Галина Николаевна - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины, член делегации, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам (по согласованию).



Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы 22 апреля украинская делегация вновь отвергла внесение особого статуса Донбасса в Конституцию.



