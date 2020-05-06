Второй комитет Рады забраковал программу Кабмина

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства просит Комитет по вопросам экономического развития отправить программу деятельности правительства на доработку, сообщает Укринформ во вторник, 5 мая.



Члены комитета единогласно поддержали предложение.



Во время обсуждения программы деятельности правительства, члены комитета заслушали представителей различных министерств.



Ранее на доработку программу деятельности Кабмина отправил налоговый комитет Верховной Рады.



Напомним, Кабинет министров утвердил программу деятельности в начале апреля. Тогда Шмыгаль назвал два главных приоритета программы: преодоление рисков для жизни и здоровья граждан, а также восстановление экономического роста.

