Онкологи узнали, что может вызывать рак мочевого пузыря

Университет Йорка проследил за тем, как токсины из табачного дыма уникальным образом повреждают ДНК, пишет Medical Express. Это, в частности, позволяет понять связь курения и рака мочевого пузыря. Ученые вырастили ткани человеческого мочевого пузыря в лаборатории и подвергли их воздействию токсина из табачного дыма. После того, как было нанесено повреждение, эксперты проанализировали ДНК, чтобы выявить характерные мутации.



Оказалось, токсин несомненно оставлял значительный след в ДНК тканей мочевого пузыря. Однако объем воздействия был относительно невелик. На практике вряд ли токсин из табачного дыма может реально привести к развитию рака мочевого пузыря, говорят ученые. Не исключено, что токсины из дыма просто усиливают и ускоряют протекание других процессов, опасных для ДНК.



В частности, внимание специалистов привлекли ферменты APOBEC. Они уничтожают вирусы, инициируя мутацию ДНК этих патогенов. Так работает нормальный механизм защиты. Но есть основания полагать, что при определенных условиях этот механизм начинает работать против тела хозяина, атакую его собственную ДНК. Итог - рак. Теперь ученым предстоит выяснить, как и почему ферменты APOBEC активируются в клетках мочевого пузыря.

