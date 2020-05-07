Дожди, местами сильные, пройдут в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки Украина будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов и поля пониженного давления, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг умеренные, в западных, северных и Винницкой областях местами значительные дожди; на юге и востоке страны небольшие дожди.



Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, в западных и Винницкой областях 1-6° тепла, днем 10-15° тепла; в восточных и большинстве южных областей ночью 7-12°, днем 16-21° тепла.



В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег; ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла.



В Киеве - ночью и утром значительный, днем умеренный дождь; температура ночью около 5°, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 мая самая высокая температура днем была 29,2 в 1907, 1969г., самая низкая ночью 0,4 в 1886г.



8 мая в Украине местами небольшой дождь, в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 2-7°, на востоке страны 5-10° тепла, днем 11-16°.



В Карпатах без осадков; ночью заморозки 0-3°, днем 3-8° тепла.



В Киеве 8 мая местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

