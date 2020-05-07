Местные выборы в Украине состоятся 25 октября - Корниенко

В Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются. Об этом сообщил на брифинге под стенами ВР председатель фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.



“Местные выборы состоятся согласно закону, Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег, досрочные — абсолютная ложь. Страна может начинать к ним готовиться. В принципе страна уже начинает к ним готовиться”, — сказал Корниенко.



По его словам, избирательные правила за такой термин, что остался до выборов, несправедливо менять.



“Основные позиции избирательного кодекса сохраняются”, — добавил Корниенко.

