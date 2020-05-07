Украина не возобновит полноценное международное авиасообщение летом - Кулеба

Летом Украина не возобновит полноценное международное авиасообщение с другими странами, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать с возвращения внутреннего сообщения. С международным сложнее, потому что здесь решения зависят не только от нас.



В нескольких странах Европы, ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать, но скажу сразу: в течении лета полноценного возобновления авиасообщения международного не будет... То есть так, как было когда-то, такого не будет точно", - сказал он в эфире программы "Завтрак с 1+1".



В то же время Кулеба напомнил о прогнозах, что с осени может начаться вторая волна пандемии коронавируса в мире, к которой тоже надо готовиться, однако высказал надежду на то, что возобновление международного авиасообщения произойдет в сентябре.



"Мы исходим из того, что мир начнет приходить в себя где-то с сентября", - добавил министр.

