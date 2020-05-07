В Украине могут появиться "паспорта здоровья"

В Украине могут появиться "паспорта здоровья" в случае, если их введут во всем мире по рекомендации Всемирной организацией здравоохранения, завила глава государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, пишет Интерфакс-Украина.



"Если это будет введено в мире и рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - заявила чиновница.



По ее словам, сейчас разрабатываются правила новых санитарно-гигиенических норм в сфере туризма, которые введут после завершения карантина.



Олеськив подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".



В эти правила будут входить, в частности, прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания. А также невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.



"Думаю, также станет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, то сейчас туда добавят еще маленький дезинфектор и маску", - добавила глава госагентства.



Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.



"По транспорту сейчас нормы разрабатывает Министерство инфраструктуры. В частности, использование только посадочные места, маски, дезинфекторы. Если брать авиаиндустрию, то многие говорят, что кресло посередине занято не будет, но тогда возрастет стоимость перевозок. Так, например, руководитель Ryanair сказал, что это все ерунда, и что так не будет, и все будут сидеть так, как сидели. Сегодня мир еще не знает, как все это будет работать", - заявила Олеськив.

