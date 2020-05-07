Вирусологи рассказали, почему коронавирус на столько заразен

Ученые из США изучили структуру коронавируса SARS-CoV-2 и обнаружили особенности, которые, по их мнению, объясняют, почему патоген так быстро распространяется между людьми. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Molecular Biology.



Чтобы понять, почему новый коронавирус SARS-CoV-2 такой заразный, биологи из Корнеллского университета сравнили его структуру с известными ранее коронавирусами человека.



Авторы исследования отмечают, что, несмотря на то что SARS-CoV-2 по своему строению очень похож на SARS-CoV-1, который впервые был зафиксирован у людей в 2003 году, - 86 процентов их геномной последовательности совпадают, - у него есть черты, схожие с доброкачественным человеческим коронавирусом HCoV-HKU1.



При этом SARS-CoV-1 обладает крайне высокой летальностью - около десяти процентов, - но не очень быстро распространяется, а HCoV-HKU1, хоть и относительно безвредный, но высококонтагиозный, то есть заразный. Ученые считают, что именно сочетание свойств этих двух вирусов делает SARS-CoV-2 таким опасным.



Исследователи также обнаружили в структуре спайкового белка нового коронавируса - элемента структуры, отвечающего за проникновение вируса в клетку, - особую петлю, сложенную последовательностью из четырех аминокислот, которая не встречается в других известных человеческих коронавирусах.



Из спайкового белка, или S-белка, сложены шипы на поверхности коронавируса, с помощью которых он прикрепляется к рецепторам здоровых клеток. Наличие структурной петли позволяет вирусу крепче держаться на поверхности клетки, что обеспечивает его гарантированное проникновение. Авторы отмечают, что S-белок нового коронавируса связывается с рецепторами клеток почти в десять раз плотнее, чем спайковый белок вируса SARS-CoV-1.



"У SARS-CoV-2 странное сочетание обоих свойств - летальности и контагиозности. Мы предполагаем, что структурная петля очень важна для передачи вируса или его стабильности, или для того и другого"- приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора вирусологии Гари Уиттакера.



Тем временем, исследование, которое провели ученые из Италии не подтвердило опасность зараженных коронавирусом сточных вод.



Медики из Италии проследили за распространением коронавируса нового типа по канализации Милана и пришли к выводу, что он мог попасть через них в реки, озера и другие водоемы, но при этом не угрожает человеку и природным экосистемам. Предварительные результаты работы опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.



Они сообщили, что следы вируса в середине апреля присутствовали в реках Ламбро и Южная Ламбро. Однако, тесты показали, что вирус не был жизнеспособным, что говорит о минимальных рисках для экосистем и здоровья людей.

