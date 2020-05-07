Кабмин запретил массовые акции на 8-9 мая

Массовые мероприятия в Украине к 8 и 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина. Об этом перед началом заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Мы сегодня накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не будут проводятся массовые мероприятия, и здесь мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - сказал премьер.



В то же время он обратился к главам ОГА с просьбой лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное празднования ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году.



"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - подчеркнул Шмыгаль.

