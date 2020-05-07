Избирательный кодекс изменят перед местными выборами – Корниенко

Верховная Рада планирует внести некоторые изменения в Избирательный кодекс перед их проведением. Об этом на брифинге возле парламента рассказал лидер партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщает LB.ua в среду, 6 мая.



"Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег – абсолютная ложь. Выборы будут, страна может начинать к ним готовиться", – сказал он.



По словам Корниенко, основные позиции Избирательного кодекса будут сохранены. Поправки планируют подготовить в ближайшие две-три недели, а принять – до конца июня.



"Есть два пакета. Первый – технические изменения, которые просто позволят провести выборы. Потому что тот кодекс, который принимала прошлая Рада, а мы преодолевали вето, он не работает. Об этом говорится ЦИК, и мы просто вносим технические изменения. Где-то запятая, где-то слово, где-то порядок регистрации членов комиссии, где-то порядок регистрации кандидатов. Второй пакет дискутируется, это политические изменения. Первое касается порога партийных выборов. Нам нужно двигаться к партизации страны, мы на этом давно стоим. Партии должны понемногу опускаться ниже области – в города, маленькие городки. Что касается сельских и поселковых советов, там останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения", – рассказал Корниенко.



Еще одно политическое изменение, по его словам, касается снижения государственных расходов на избирательную рекламу.



"Кроме того, у нас есть джентльменское соглашение с правительством: когда мы ближе к выборам подтянемся, правительство из резервного фонда будет добавлять деньги, которых не хватает", – сказал он.



Объявить выборы парламент планирует в июле.

