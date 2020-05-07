Нардепы просят премьера предотвратить снижение доли АЭС в структуре генерации э/э

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.



Соответствующее обращение, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", среди прочих подписали: председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус, его заместитель Олег Семинский, член энергокомитета Андрей Жупанин, Александр Дубинский, Жан Беленюк (все – депутаты партии "Слуга народа"). В целом обращение подписали 97 народных депутатов.



В своем письме к главе правительства они отмечают, что рынок э/э оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности рост доли ТЭС на фоне ограничений АЭС.



"Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – ИФ), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунальной сферы и государственный сектор экономики", – отмечено в сообщении.



В связи со снижением доли атомной э/э в структуре генерации рост конечной стоимости ресурса продолжится и в дальнейшем, считают депутаты. Кроме того, по их мнению, ограничения АЭС будут способствовать росту риска веерных отключений.



Кроме того, в документе указывается, что ограничения АЭС негативно отразится на финансовых показателях НАЭК "Энергоатом", которая в последствии будет нуждаться в значительной финансовой поддержке со стороны государства.



Депутаты также обеспокоены влиянием на окружающую среду устаревших блоков ТЭС и ТЭЦ. "Отдельную обеспокоенность вызывает вопрос влияния на окружающую среду генерации э/э устаревшими энергоблоками ТЭС и ТЭЦ без установленных электрофильтров", – отмечено в сообщении.



В соответствии с вышеуказанным нардепы просят предотвратить снижение доли АЭС в структуре производства, а также предоставить инициаторам письма копии документов, содержащие расчеты, технико-экономические обоснования и прогнозы, на основании которых в конце апреля 2020 года осуществлялся пересмотр прогнозного баланса.



Как сообщалось, 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями. Позже стало известно, что "Энергоатом" после пересмотра прогнозного баланса энергосистемы направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году, согласно которому компания готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ривненской АЭС.



Кроме того, также предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.



Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" ранее неоднократно отмечал, что ограничение базовой нагрузки атомных электростанций (АЭС) связанно со снижением на фоне пандемии и сезонного потепления потребления электрической энергии и позволяет значительно уменьшить профицит ресурса в энергосистеме, обеспечив при этом увеличение доли полупиковой тепловой генерации.



В свою очередь Министерство энергетики и защиты окружающей среды неоднократно заявляло, что пересмотренный прогнозный баланс предусматривает ограничения производства для всех типов традиционной генерации, включая теплоэлектростанции. Однако меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной, по данным ведомства, связан исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС, обеспечивать необходимые резервы в энергосистеме должны ТЭС.

