Президент потребовал наказания для местных властей, которые не смогли выплатить врачам надбавки

Глава Украины Владимир Зеленский во время ежедневного совещания с представителями исполнительной власти во вопросам борьбы с коронавирусом поднял вопрос обещанных доплат врачам, которые они не получили в областях.



Об этом с среду, 6 мая, сообщила пресс-служба главы государства.



Во время совещания Минздрав сообщил, что все средства были перечислены в регионы, с учетом доплаты в 300%. Кроме того, министр Максим Степанов уже провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат.



Как отмечается, в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабмина, а решение Минсоцполитики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.



"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский.



По словам Степанова, уже к пятнице выплаты должны быть осуществлены, а ведомство должно получить отчет по каждому врачу. Также глава Минздрава отметил, что уже второй день подряд от коронавируса в Украине выздоравливает более 200 человек. В то же время больных за минувшие сутки зафиксировано больше, чем за предыдущие, и ситуацию необходимо контролировать.

