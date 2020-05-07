Зеленский не поедет на День Победы в Минск

Президент Владимир Зеленский не предет в Минск (Беларусь) в День Победы.



Об этом Укринформу рассказали в пресс-служба Офиса Президента.



"Президент Владимир Зеленский не собирается в Минск 9 мая", - отметили в ОП.



Как сообщалось, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность отмены военного парада ко Дню Победы.



Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены решением властей Беларуси организовать многолюдные торжественные мероприятия 9 мая несмотря на пандемию коронавируса.



