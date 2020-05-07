NASA подтвердило съемки фильма в космосе
В NASA подтвердили участие в съемках первого фильма в космосе. Об этом на своей странице в Twitter написал директор NASA Джим Брайденстайн.
По его словам, космическое агентство предоставит Крузу доступ к международной космической станции. Также Брайденстайн отметил, что NASA в предвкушении первых космических съемок.
По словам мужчины, космическое агентство нуждается в популярных средствах информации, для "вдохновения нового поколения инженеров и ученых".
Деталей о фильме и других подробностей пока нет.
Источник: Корреспондент
17:29