NASA подтвердило съемки фильма в космосе

В NASA подтвердили участие в съемках первого фильма в космосе. Об этом на своей странице в Twitter написал директор NASA Джим Брайденстайн.



По его словам, космическое агентство предоставит Крузу доступ к международной космической станции. Также Брайденстайн отметил, что NASA в предвкушении первых космических съемок.



По словам мужчины, космическое агентство нуждается в популярных средствах информации, для "вдохновения нового поколения инженеров и ученых".



Деталей о фильме и других подробностей пока нет.

