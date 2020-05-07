Выбери своего персонажа среди игрушек Tobot

Герои культового южнокорейского мультсериала «Тоботы» стали желанными игрушками для многих мальчишек. Если вы ничего не знаете о Тоботах Х и Y, Кватране и других робокарах, о мультфильме и игрушечных машинках с супервозможностями расскажут эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Роботы и мальчишки на страже порядка

В 2009 году на экраны вышел южнокорейский мультфильм о приключениях девятилетних мальчишек-близняшек Райана и Кори. По сюжету картины после таинственного исчезновения механика Франклина Чара (отца мальчиков, создавшего человекоподобных роботов) смелым тинейджерам предстоит научиться управлять Тоботами — отважными и выносливыми автомобилями-трансформерами. Каждая из машин, созданных инженером, наделена уникальными способностями и, превратившись при помощи специального ключа в сильного железного великана, готова сразиться с любым противником. Ученики третьего класса и управляемые ими трансформеры бросают вызов нарушителям закона и отважно защищают свой родной город и его окрестности от преступников.

«Ожившие» персонажи

Популярность мультсериала была невероятной. Именно рейтинги и ажиотаж вокруг мультяшных героев подтолкнули компанию Retrobot Young Toys создать игрушечных трансформеров, точь-в-точь похожих на своих нарисованных прототипов, которые за пару секунд превращаются в роботов. После выхода очередного сезона на полках магазинов появляются новые модели игрушечных трансформеров, с которыми с удовольствием играют не только дошкольники и подростки, но и взрослые.

Выбери своего героя!

Разработчики игрушек позаботились, чтобы каждый поклонник сериала нашел любимого героя среди игрушечной братии. Линейка представлена большими моделями и фигурками героев, мини-версиями роботов, игровыми наборами и дополнительными аксессуарами.



Так, робот Тобот X или Y собираются из одной легковушки, чтобы сложить Титана, понадобится два автобота, а пламенный оратор Тритан, владеющий боксерскими приемами, состоит из комбинации трех машин. Большой и мощный Квартран — симбиоз из четырех автомобилей (C, D, R, W), а легендарный Гига, похожий на средневекового рыцаря и вооруженный до зубов, собирается из шести легковушек и одного вертолета.

В команде еще два десятка ярких персонажей, каждый из которых отличается особым дизайном, именем, характером и увлечениями. Среди них и главные помощники Райана и Кори: Тобот Х, скрывающийся за капотом желтой Kia Soul и трансформирующийся в мощного Great X, и Tobot Y — синий Kia Forte — самый быстрый боевой Shield-On Y, который может превращаться в вертолет.

Превращение из автомобиля в робота с суперспособностями происходит за считанные минуты с помощью специального ключа. При этом сборка не отличается сложностью, поэтому ребенок легко справиться с задачей без помощи взрослых.

Игрушечный Тобот — отличная возможность порадовать юного поклонника сериала. Ребенок сможет устраивая гонки, воспроизводить запомнившиеся моменты или придумывать собственные приключенческие сюжеты.

Играйте с удовольствием!