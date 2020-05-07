Украина предложила перезагрузить работу ТКГ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров "нормандской четверки", во время которого украинская сторона предложила перезагрузить работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.



"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата. Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.



Как указано, именно для ускорения минского процесса Президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено.



"Мы подняли его до очень высокого официального уровня", - сказал Андрей Ермак.



В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.



"Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года", - добавили в ОПУ.



Указано, что Андрей Ермак отметил, что "участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных минскими договоренностями".



"Вместе с тем руководитель Офиса Президента отметил недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", - отметили в Офисе.



Также отмечается, что Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, "согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны".



"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил руководитель Офиса Президента.



Он отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.



"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", - сказал Ермак.



"Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры (стран "нормандского формата" - ред.) в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - отметил руководитель Офиса Президента.

