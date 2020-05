Ученые предсказали катастрофическую для людей жару

К 2050 году климат на планете может стать опасным для жизни бедных слоев населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера. Причиной изменения климата является глобальное потепление, считают климатологи, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.



Сегодня человечество преимущественно живет в зоне со среднегодовой температурой 11-15 градусов Цельсия. А через 30 лет территории прогреются до 20 градусов. В настоящее время в таких условиях живут в Северной Африки, южной части Китая, а также в средиземноморских регионах.



Специалисты считают, что около трети населения Земли будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. В данное время такие условия характеры лишь для 0,8 поверхности планеты. Большую часть этой территории занимает пустыня Сахара.



"Глобальное потепление будет влиять на экосистемы, а также на здоровье человека, продовольственную безопасность, водоснабжение и экономический рост. По прогнозам, эти последствия будут резко возрастать с увеличением степени потепления", - утверждают эксперты.



Они указывают на то, что ситуация станет опасной еще и из-за того, что катастрофическая жара установится в бедных регионах, население которого в поисках зон с лучшими погодными условиями начнет массово мигрировать.