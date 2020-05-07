Германия преодолела первый этап пандемии - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии коронавируса COVID-19.



"Первую стадию пандемии мы прошли, но мы только в начале пути. Мы добились цели замедлить распространение вируса, граждане действовали ответственно и следовали предписанным ограничениям", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.



По ее словам, теперь можно говорить о дальнейших послаблениях ограничений общественной жизни.

