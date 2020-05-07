Задержанный в Венесуэле американец заявил, что наемники должны были вывезти Мадуро в США

Наемники, задержанные за попытку проникновения в Венесуэлу, должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента страны Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США. Такие показания дал задержанный за участие в операции гражданин Соединенных Штатов Люк Александр Денман.



"[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США", - сказал он на видео, которое было показано в эфире телеканала Venezolana de Television в среду.

