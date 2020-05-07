Медреформа не будет отменена, она "нуждается в исправлениях"

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу заслушает результаты аудита медицинской реформы и пути изменения второго этапа реформирования, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.



«Не было поручения отменить реформу или остановить ее», - сказал Радуцкий в среду вечером в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, президент Украины указал на необходимость сохранить все положительные моменты второго этапа реформы и исправить просчеты.



Отвечая на уточняющий вопрос о том, так будет ли украинская власть отменять второй этап медицинской реформы, глава комитете сказал: «Нет»



«Ее (реформу) надо исправлять», - добавил депутат.



Отвечая на вопрос о том, может ли быть решен вопрос внесения изменений во второй этап медреформы на заседании комитета в пятницу, Радуцкий сказал: «Нет. Комитет может вносить (предлагать – ИФ) изменения в законодательство. К нам не поступало вопросов по изменениям в закон о финансовых гарантиях ни от правительства, ни от Министерства здравоохранения».



В этом контексте глава комитета продолжил: «В пятницу на комитете министр здравоохранения будет докладывать результаты аудита самой реформы и пути решения тех вопросов, которые поставил президент».

