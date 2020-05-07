Во Франции уничтожат 10 млн. литров пива из-за закрытия ресторанов

Ассоциация пивоваров Франции объявила, что будет вынуждена уничтожить 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.



Ликвидация будет произведена, поскольку срок годности напитка на исходе и дальше хранить пиво нет смысла.



"Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 млн литров пива оказались не востребованными", - объявили в ассоциации.



"Процесс уничтожения этого пива обойдется в значительные суммы для компаний", - добавили в организации.



В ней указали, что около 70% пивоварен Франции сообщили о сокращении как минимум вдвое товарооборота с середины марта.



Ожидается, что жесткая форма режима изоляции во Франции закончится 11 мая. Граждане страны смогут передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.



При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.



После 11 мая начнется постепенное возобновление деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.



Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

