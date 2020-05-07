Лавров и Помпео обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с коронавирусом

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майкл Помпео в телефонном разговоре в среду обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.



"В контексте борьбы с пандемией коронавируса обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учетом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.



Также в МИД РФ сообщили, что Лавров в ходе телефонного разговора высказался в пользу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).



"Состоялся обмен мнениями по проблематике глобальной безопасности. Лавров вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. Рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - указали в дипведомстве.

