Умер один из основателей группы Kraftwerk

Один из основателей немецкой музыкальной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер-Эслебен умер после продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на компанию Sony.



Kraftwerk была основана в 1970 году, став в итоге одной из самых влиятельных электронных групп. Коллектив до сих пор дает концерты, участвует в крупных фестивалях.



Шнайдер-Эслебен участвовал в записи пяти альбомов, в группе выступал до 2008 года, считался одним из первопроходцев электронной музыки и краут-рока.





