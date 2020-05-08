Заменители сахара полезны для печени, показал эксперимент

Известно, что активное потребление сахара приводит к ожирению и жировой болезни печени. При жировой болезни печени возможно развитие процесса рубцевания тканей органа. Как отмечает Eurek Alert, синтетические и природные альтернативы сахара могут снизить уровень маркеров жировой болезни печени, говорят исследования.



Специалисты сравнивали с сахаром сукралозу и экстракт стевии (два популярных сахарозаменителя). Было установлено, что, в частности, экстракт стевии снижал концентрацию сахара в крови и улучшал профиль маркеров, говорящих о наличии или повышенном риске развития болезни печени. Среди этих маркеров - фиброз и непосредственно уровень жира в печени.



Плюс, исследователи пролили свет на механизмы, с помощью которых потенциально можно обратить патологические изменения печени вспять. Было зафиксировано уменьшение проявления признаков клеточного стресса и ряд характерных изменений в микрофлоре кишечника благодаря применению сахарозаменителей.

