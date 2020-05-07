Набор для маникюра с гель-лаком: что понадобится для процедуры

Гель-лак в последние годы стал особенно популярным, ведь это находка и для профессионалов, и для любителей. Почти все женщины оценили эту модную тенденцию, чтобы сделать такой маникюр, нужно правильно подобрать средства.

Что нужно для маникюра с гель-лаком

Выбирая набор для маникюра, необходимо обращать внимание не только на гель-лак, но и вспомогательные средства и инструменты:

УФ-светильник. Мощность должна быть больше 36 Вт. Лампа необходима для полимеризации гелевого соединения;



антисептик. Им дезинфицируют инструменты и руки перед тем, как приступать к дальнейшей работе. Благодаря антисептику ногтевая пластина будет здоровой, а если появились трещины или раны, то они быстро заживут;



пилочка с абразивными сторонами. Благодаря ей формируется форма ногтя;



раствор для удаления лака. С его помощью убирают предыдущее покрытие. Этот раствор содержит ацетон. Но он достаточно агрессивный, поэтому кутикулу следует намазать жирным кремом. После этого нужно тщательно протереть ногти, рекомендуется подержать их в теплой воде (лучше в ромашковом отваре). Для снятия предыдущего средства используют ватные диски, фольгу и апельсиновые палочки;



обезжиривающее средство. Им обрабатывают ногтевую пластину. Альтернативным вариантом является спирт;



грунтующее вещество. Благодаря ему покрытие долгое время остается в первоначальной форме;



базовое и финишное средство. Их применяют при 3-фахном методе нанесения гель-лака;



специальное масло. Его используют, чтобы протирать кутикулу. Оно не допускает появление раздражения кожи, сухости ногтя.

Это основной набор, который понадобится тем, кто желает сделать правильно маникюр с использованием гель-лака.





Критерии выбора гель-лака

И любительницы, и профессионалы ценят гель-лак за разные характеристики. Одно их них – он держится от трех недель и более. На ногтях остается блеск, как в первые дни после нанесения покрытия, не появляются трещины, стирания, сколы.

Немаловажным критерием является простота и удобство нанесения. На это влияет консистенция средства. Лак должен легко покрывать ногтевую пластину, не создавать подтеков и уплотнений. Также важна кисточка. Необходимо выбирать пушистые, широкие, чтобы мазки были большими, но точными. Важной является безопасность самого средства: оно не должно ухудшать здоровье ногтей. Также необходимо обращать внимание на быстроту снятия, запах и разнообразие цветов.