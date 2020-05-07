Выбираем бытовой кондиционер: на что обратить внимание

Летом без кондиционера сложно. Если климатическое оборудование внезапно сломалось – домочадцам придется изнывать на жаре вплоть до починки техники. Чтобы кондиционер прослужил долго и без проблем, надо его корректно выбрать. Сегодня потребителю предлагается огромное число техники разных габаритов и цветов. Какую модель приобрести – вопрос непростой, даже бытовые кондиционеры одного бренда могут сильно отличаться друг от друга.

Мощность и помещение

Если вы решили приобрести кондиционер, главным параметром, на который следует обратить внимание, будет мощность. При выборе надо учитывать размеры комнаты, охлаждаемой кондиционером. Должно быть около 2,5 кВТ на 25 кубометров. Если техника будет слишком мощной – возникнет перерасхол энергии. А вариант с низкой производительностью не справится с теми задачами, которые вы на него возложите. Следует учитывать при подборе и разные дополнительные источники тепла – к примеру, солнце и разное электрооборудование.

Выбираем климатическое оборудование для небольшого помещения

Попробуем выбрать агрегат для комнаты, которая площадью меньше 35 кв. м.

Моноблок на колесах

Мобильный вариант, монтажа не требует. Втыкаем в розетку, ставим туда, куда понравится. Необходим воздуховод, соединенный с окном. Есть и недостаток – иногда потребуется сливать конденсат.

Сплит-система

Один из самых популярных сейчас вариантов. Современная и малошумная техника, в которую входят внутренний и наружный блоки. Оснащена системой очистки воздуха, может как охлаждать, так и обогревать.

Климатическое оборудование для многокомнатной квартиры

Кондиционер для многокомнатной квартиры должен иметь высокую мощность.

Мультисплит-система

В такой кондиционер входят один внешний блок и ряд внутренних. Наружный устанавливается на фасад здания так, чтобы его было видно. Каждый внутренний блок настраивается отдельно, чтобы в помещении была требуемая владельцу температура.

Канальная сплит-система

Устанавливается в скрытой форме. Обычно такими устройствами охлаждается одно помещение, но есть и версии, которые рассчитаны на обслуживание нескольких

О чем надо помнить при выборе

При выборе кондиционера учтите производителя – лучше предпочесть известную фирму с проверенной техникой. Обратите внимание и на дополнительные функции климатического оборудования, существуют модели, которые способны не только охлаждать воздух, но и ионизировать его.