Десять человек погибли и тысячи пострадали из-за утечки газа на заводе LG в Индии

Не менее девяти человек погибли, около пяти тысяч пострадали в четверг в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India.



По ее данным, утечка произошла на заводе LG Polymers в 03:00 местного времени.



Издание отмечает, что многие жители упали без сознания прямо на улицах города, у некоторых начались проблемы с дыханием, а также появилась сыпь на коже и воспалились глаза.



Среди погибших - двое пожилых людей и один восьмилетний ребенок.



На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация жителей некоторых районов города и близлежащих деревень. Сотни людей доставлены в больницы.



Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди заявил, что "после поступления сообщения об утечке (газа - ИФ) на заводе была немедленно начата процедура по ее устранению".



Редди подчеркнул, что компания понесет ответственность за происшествие.



"Они должны будут объяснить, какие протоколы соблюдались, а какие - нет. Против них будет возбуждено уголовное дело", - добавил Редди.



В 1984 году в Индии произошла одна из крупнейших в истории техногенных катастроф - на предприятии Union Carbide в городе Бхопал произошла утечка хлора и соединений азота, что привело к гибели 15 тыс. и отравлению 500 тыс. жителей.

