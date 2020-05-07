Война и МВФ: как американцы монетизировали победу над фашизмом

Много приходится читать дискуссий на тему, кто победил во Второй мировой войне – русские или американцы. Если зреть в корень, то победил (от слова «победа») Советский Союз. Он разгромил основные силы немцев на суше. Без этого не было бы ни высадки союзников в Нормандии, ни их продвижения с запада к Берлину. Но если говорить о том, кто забрал главный приз по итогам Второй мировой войны, то основную работу, проделанную СССР, американцы ловко монетизировали. И символом этого стал Бреттон-Вудс...



Еще за год до окончания войны, когда шли кровопролитные сражения в Белоруссии и Прибалтике, битва за Рим (о которой мы мало знаем) и знаменитая высадка в Нормандии союзных сил США, Великобритании и Канады – крупнейшая десантная операция в истории, в маленьком городке Бреттон-Вудс, штат Нью-Хэмпшир, обсуждали валютное устройство мира после победы над Гитлером.



Конференция продолжалась 21 день, с 1 по 22 июня 1944 года, в отеле “Маунт Вашингтон”. На ней присутствовали 730 делегатов из 44 государств, включая делегацию СССР во главе с заместителем министра внешней торговли Степановым.



Председательствовал на конференции министр финансов США Генри Моргентау. Делегацию США возглавлял Гарри Уайт, а Великобритании Джон Мейнард Кейнс. Между ними разразилась мощная словесная баталия на тему будущей мировой валюты.



Как писал российский экономист профессор Валентин Катасонов, Кейнс предлагал для проведения расчетов между странами создание Международной клиринговой палаты и введение наднациональной денежной единицы под названием «банкор», а от золота как мировых денег рекомендовал вообще отказаться. Уайт предлагал в качестве мировых денег использовать американский доллар, эмиссией которого с 1914 года занималась Федеральная резервная система США. Для этого Америка готова была обеспечивать свободный размен долларов на золото на основе фиксированного паритета.



Для поддержания равновесия платежных балансов отдельных стран и поддержания стабильности курсов валют по отношению к доллару США предлагалось создать Международный валютный фонд (МВФ), который бы выдавал странам стабилизационные займы. А для восстановления послевоенной экономики – Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – для кредитного финансирования инвестиционных проектов.



В результате дискуссии между англичанами и американцами победила позиция США. И на то была веская причина: Англия заметно выдохлась за годы ежедневного противостояния с немцами, а в подвалах казначейства США было сосредоточено около 70% мировых резервов золота (без учета запасов СССР). Потому что американцы без устали трудились над поставками техники англичанам и СССР в долг по пресловутому ленд-лизу.



Хитрость заключалась в том, что основной целью Международного валютного фонда декларировалось расширение международной торговли и поддержание стабильности курса валют стран-участников путем предоставления средств для выравнивания их платежных балансов

Еще одна важная причина, почему СССР посчитал второстепенным участие в формировании “мирового финансового правительства” – главное внимание Москва уделяла территориальным вопросам. По итогам войны СССР вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904-1905 годов

Катасонов пишет, что решение об участии СССР в Бреттон-Вудской конференции принимал лично Сталин. Решение было совсем не простое. Все понимали, что Вашингтон задумал использовать конференцию для международно-правового закрепления своего финансово-экономического доминирования в послевоенном мире. Не вызывало также сомнений, что Великобритания на конференции будет вынуждена уступить Соединенным Штатам – ей уже приходилось бороться за то, чтобы не лишиться своей колониальной системы и не превратиться во второразрядную страну.Еще не была создана ООН, а Вашингтон уже выступил с инициативой назвать встречу в Бреттон-Вудсе конференцией Объединенных Наций. В принятии нужных Америке решений в Вашингтоне не сомневались. Кроме того, у Сталина были хорошие (можно сказать, доверительные) отношения с американским президентом Франклином Рузвельтом. Но каких-либо отношений советской стороны с Гарри Уайтом, который был назначен руководителем американской делегации, не отмечается. Несмотря на разных слухи о тайных связях Уайта с компартией США и чуть ли не о его работе на советскую разведку. Эти слухи распускал перебежчик Олег Гордиевский, утверждавший, что Уайт еще в 1935-1936 гг. был завербован НКВД СССР. Других источников, подтверждающих эту информацию, до сих пор не нашлось.Катасонов задается вопросом: насколько программа Уайта, представленная на конференции в Бреттон-Вудсе, учитывала интересы СССР? Если смотреть по предложенному распределению квот и голосов в Международном валютном фонде, то из общего объема капитала в $8,8 млрд., американцам отдавали $2,75 млрд., Англии – $1,3 млрд., СССР – $1,2 млрд., Китаю, который еще был просто оккупированной японцами территорией – $0,55 млрд. и еще не освобожденной от немцев Франции – $0,45 млрд. Каждое государство – член Фонда автоматически получало 250 голосов плюс дополнительный голос за каждые $100 тыс. собственной квоты. В результате общее количество голосов равнялось 99 тыс., где США поучили 28 тыс., Великобритания – 13,4 тыс., СССР – 12 тыс., Китай – 5,8 тыс., Франция – 4,8 тыс. Три страны «Большой пятерки» – США и их младшие партнеры Великобритания и Франция – имели в совокупности 46,2% голосов.Советская делегация практически не принимала участия в дискуссии, потому что не имела на это полномочий от руководства СССР, а просто слушала споры английских и американских делегаций на тему создания Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Им как советским служащим смысл этих дискуссий не был понятен до конца. Как и то, зачем нужно создавать Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Тем не менее советская делегация также подписала эти соглашения.Хитрость заключалась в том, что основной целью Международного валютного фонда декларировалось расширение международной торговли и поддержание стабильности курса валют стран-участников путем предоставления средств для выравнивания их платежных балансов.Взносы должны были производиться в золоте и в собственной национальной валюте. Золотая часть взноса должна была составлять либо 25% суммы квоты данной страны, либо 10% ее запасов золота и конвертируемой в золото иностранной валюты в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.Конференция отклонила поправку советской делегации о том, что взносы золотом стран, чья территория потерпела значительный ущерб от вражеских действий или оккупации, определяются в три четверти установленных норм. И это был первый сигнал об отсутствии дружеских намерений по отношению к СССР.Правда, другое предложение советской делегации – включить в устав МБРР финансовое содействие восстановлению разрушенного Второй мировой войной хозяйства – было принято. Но главным условием для вступления в МБРР было проголосовано участие соответствующей страны в Международном валютном фонде.Однако самое недооцененное и, наверное, опрометчивое решение – это согласие всех стран-участников конференции, что не менее половины золота, вносимого в качестве вклада в капитал МВФ и МБРР, должно будет храниться в США.Фактически Штаты получили ключ от квартиры, где деньги лежат. Причем деньги, т.е. доллары становились международной платежной единицей, признанной во всех странах мира. И в самом деле, покажите мне государство, где нельзя обменять доллар на местную валюту.Созданная в итоге Бреттон-Вудская валютная система, основанная на фиксированном золотом паритете доллара США ($35 = 1 тройской унции золота), фактически была приватизирована Штатами. И как хозяева этой системы они в какой-то момент взяли и отказались менять доллары на золото.Это произошло 15 августа 1971 года, когда президент Ричард Никсон объявил о прекращении обмена долларов на золото для иностранных правительств, что означало выход США из Бреттон-Вудской системы, которую они же и создали.Что же касается Советского Союза, то он так и не стал членом МВФ. Подписанное делегацией Степанова соглашение в итоге не было ратифицировано Советским Союзом. Одной из причин этого стала обида Сталина на нового президента США Трумэна, который потребовал вернуть $6 млрд. за поставки по ленд-лизу, хотя с Рузвельтом так не договаривались.Позиция советского правительства по этому вопросу заключалась в том, что поставки по ленд-лизу не были решающими для победы СССР в Великой Отечественной войне. СССР бы победил в любом случае. Хотя, возможно, без ленд-лиза война бы продолжалась на год-полтора дольше.Еще одна важная причина, почему СССР посчитал второстепенным участие в формировании “мирового финансового правительства” – главное внимание Москва уделяла территориальным вопросам. По итогам войны СССР вернул в свой состав территории, аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904-1905 годов (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним), основную группу Курильских островов, а также Кенигсберг, заставил Запад поделиться немецкими землями с Чехословакией и Польшей и в итоге сформировал восточный социалистический лагерь, который несколько десятилетий противостоял западному капиталистическому.А вот американцы приз от победы взяли не землями, а деньгами. И теперь мы просим деньги в Международном валютном фонде, которого не было бы, если бы Советский Союз не дожал Гитлера. Такие вот парадоксы.