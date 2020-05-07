Первый этап медреформы был успешным - Минздрав

Новое руководство Минздрава заявляет, что первый этап медреформы был успешным, а во втором нужно исправить ошибки. С такой оценкой в четверг, 7 мая, выступила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.



"Мы ценим все успехи первого этапа реформы, но должны работать над тем, чтобы откорректировать некоторые ошибки", - сказала она.



Замминистра констатировала, что после внедрения Программы медгарантий большинство больниц в регионах получили сокращение финансирования.



По ее данным, в некоторых детских больницах в областных центрах уменьшение объема финансирования по сравнению с 2019 годом составляет практически от 20% до 50%. "Это повлечет увольнения большого количества медработников. Наглядно: чтобы найти 1 млн грн для бюджета больницы, нужно сократить 15 медработников", - пояснила замминистра.



Замминистра также подчеркнула, что, например, в Винницкой области сокращается объем финансирования в общем в медучреждениях третьего уровня приблизительно на 220 млн в сравнении с 2019 годом, а на горных территориях в тарифах не учтено действующее законодательство, которым предусмотрено 25% доплат всем медработникам.



"Если говорить о финансировании госпиталей инвалидов войн, это тоже существенное ограничение. Например, в Запорожском госпитале ветеранов войн на 35% сокращается финансирование по Программе медгарантий, дофинансирование требуется на уровне 8 млн грн. В Кировоградской области серьезная ситуация с многими медучреждениями, в частности областной детской больнице необходимо дофинансирование на уровне 15 млн грн",- сказала она.



При этом Микичак отметила, что есть очень успешные больницы, которые после вхождения в Программу медгарантий получают плюс около 100 млн грн финансирования.

