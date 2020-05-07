Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться из-за COVID-19

Мировые цены на продовольствие в апреле продолжили снижение и стали самыми низкими с января 2019 года, следует из обзора ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). В апреле индекс цен на продовольствие ФАО составил 165,5 пункта, что на 5,7 пункта (на 3,4%) ниже, чем в марте. "Индекс снижается третий месяц подряд, в основном это объясняется рядом негативных последствий для международных продовольственных рынков, вызванных пандемией COVID-19", - говорится в обзоре. Причем скорость снижения цен на некоторые виды продовольствия, за исключением зерновых, ускорилась.



Индекс цен на зерновые в апреле составил 164 пункта. По сравнению с мартом он опустился незначительно, по сравнению с апрелем 2019 года - на 4 пункта. Международные цены на пшеницу и рис в апреле выросли значительно, но резкое падение котировок кукурузы сохранило общее значение индекса на уровне, близком к мартовскому. "Цены на пшеницу в среднем выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает высокий международный спрос на фоне сообщений о быстром выполнении экспортной квоты из РФ, которая, как ожидается, не будет скорректирована до конца текущего маркетингового сезона 30 июня", - говорится в обзоре.



Индекс цен на растительное масло в апреле составил 131,8 пункта, что на 7,2 пункта (на 5,2%) меньше, чем в марте. Это самый низкий показатель с августа 2019 года. Третье подряд ежемесячное снижение индекса в основном отражает падение цен на пальмовое, соевое и рапсовое масло, тогда как цены на подсолнечное масло укрепились.



Индекс цен на молочные продукты в апреле снизился на 7,3 пункта (на 3,6%), до 196,2 пункта. Он падает второй месяц подряд. Котировки на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко упали более чем на 10%, что отражает увеличение экспортных возможностей и рост запасов на фоне слабого спроса на импорт, отмечают эксперты ФАО.



Индекс цен на мясо составил 168,8 пункта, опустившись по сравнению с мартом на 4,7 пункта (на 2,7%). Падение происходит четвертый месяц подряд. "В апреле международные котировки по всем видам мяса, представленным в индексе, упали, поскольку частичное восстановление спроса на импорт, главным образом в Китае, было недостаточным для того, чтобы сбалансировать спад импорта других стран, вызванный экономическими трудностями из-за COVID-19, логистическими узкими местами и резким падением спроса со стороны сектора продовольственных услуг из-за блокировок, - говорится в обзоре. - Падение продаж в ресторанах привело к увеличению запасов и экспортных возможностей, что также повлияло на котировки цен на мясо".



Индекс цен на сахар в апреле потерял сразу 24,7 пункта (14,6%), до 144 пунктов. Падение произошло в основном на фоне обвала мировых цен на сырую нефть, в результате чего сахарные заводы стали больше использовать сахарный тростник для производства сахара вместо этанола. Кроме того, сокращение спроса на сахар, вызванное введением в ряде стран ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, усилило давление на мировые цены, пояснили эксперты ФАО.



Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

