УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов в августе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести матчи Лиги чемпионов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, в августе при условии соблюдения всех санитарных норм. Об этом RMC Sport со ссылкой на источники в организации.



Ответный матч 1/8 финала турнира между "Ювентусом" и "Лионом" запланирован на 8 августа. Первый матч ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ может пройти 10, 11 или 12 августа. Соответствующие даты были озвучены на совещании организаторов с представителями европейских клубов о планах восстановления турнира.



В первом матче "Лион" минимально обыграл "Ювентус" - 1:0, а ПСЖ в 1/8 финала прошел дортмундскую "Боруссию" (1:2, 2:0).

