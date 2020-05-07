В Киеве возобновили работу 10 из 37 продуктовых рынков

В Киеве по состоянию на 7 мая начали работу 10 продовольственных рынков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.



"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. На сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", рынок на Лесной. А также - "Феофановский", рынки "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и Бессарабский", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.



Остальные рынки будут открываться по мере выполнения всех необходимых условий, уточнил мэр.

