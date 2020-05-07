В США смоделировали сброс на Москву мощной водородной бомбы

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сброс на Москву водородной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн и выяснило, как это бы отразилось на Западной Европе и США. Модель проекта опубликована на сайте издания.



"Мощные ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравили бы всю Землю", - говорится в исследовании.



Отмечается, что над созданием подобной бомбы работал физик-теоретик Эдвард Теллер, которого также называли "отцом водородной бомбы". Но от ее разработки в конечном итоге отказались, так как ее использование могло привести к гибели сотен миллионов людей.



Бомба в 10 тысяч мегатонн смогла бы испепелить Францию и Германию. В издании отметили, что теоретически создание такого оружия возможно, "но разве нам нужна одна бомба, способная на такое?", - подытожили в издании риторическим вопросом.

