В Украине дожди стихнут к субботе

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с севера Европы, сообщил Укргидрометцентр. Небольшой дождь, ночью в западных областях, днем на Правобережье без осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°; на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем 3-8° тепла. В Киеве в ночь на пятницу небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 мая самая высокая температура днем была 28,2 в 1907г., самая низкая ночью 0,5 в 1953г.



В субботу, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в восточной части, днём и в западных областях местами небольшой дождь.



Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9° тепла; днём 13-18°, на крайнем западе 18-23°.



В Киеве в субботу без осадков, ветер преимущественно западный, 5-10 мс. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

