Постамент на площади Героев Небесной сотни в Харькове облили краской

Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к повреждению постамента на пл.Героев Небесной Сотни в Харькове.



Как сообщает отдел Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что неизвестные облили белой краской постамент, поступило в четверг, в 10:36".



"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции. Информация внесена в Единый учет. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию", - говорится в сообщении.

