Метро до 22 мая не откроют - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработал правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Как отмечается, сегодня на совещании с президентом поднимали вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена. Шмыгаль отметил, что метро до 22 мая не запустят, потому что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.



"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - подчеркнул Зеленский.

