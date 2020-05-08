Mercedes-Benz оштрафуют на рекордную сумму

Власти Южной Кореи оштрафуют трех крупных автопроизводителей, Mercedes-Benz, Porsche и Nissan, из-за того, что они использовали программное обеспечение для занижения содержания вредных выбросов дизельных автомобилей. Причем сумма, которую должен заплатить Mercedes-Benz, является рекордной для автомобильной отрасли страны – 63,4 миллиона долларов.



Рекордный штраф для Mercedes-Benz объясняется тем, что немецкий автопроизводитель в период с 2012 по 2018 год фальсифицировал отчеты о выбросах 37 тысяч автомобилей 12 моделей. В их числе C 200 d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC и ML 250 BlueTEC 4MATIC. Эти машины производили в 13 раз больше вредных частиц, чем установлено стандартом.



Штрафы для Porsche и Nissan оказались в разы меньше – 817,3 тысячи и 735,6 тысячи долларов соответственно. Porsche в полтора раза занизил данные 934 дизельных Macan, а Nissan подтасовал результаты вредных выбросов 2293 кроссоверов Qashqai.



В ближайшее время Министерство окружающей среды Южной Кореи может предъявить уголовные обвинения Mercedes-Benz, Nissan и Porsche. Дизельные автомобили, выбросы которых не соответствуют заявленным, будут отозваны.

