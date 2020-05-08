Украина рассчитывает на расширение представительства РФ в ТКГ, - Ермак

Украина рассчитывает, что Российская Федерация также повысит уровень своего представительства в ТКГ в Минске в ответ на такой шаг со стороны официального Киева. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.



Глава ОП рассказал, что Украина проинформировала РФ, ОБСЕ и своих западных союзников о принятом решении усилить представительство в Минске.



"Мы поставили всех в известность, ждём ответных шагов от РФ. Но это наше суверенное право делегировать в Минск тех, кого мы считаем нужным, и наша делегация в любом случае останется в таком составе, независимо от действий России", - сказал он.



Ермак объяснил, что привлечение представителей ВР и Кабмина к работе ТКГ позволит значительно увеличить эффективность ее работу и лучшую координацию органов украинской власти.



"Украина будет инициатором и доминирующей строгой переговоров", - подчеркнул глаза ОП.



Ермак также отметил, что Украина демонстрирует желание двигаться вперед, а не вести "годами безрезультатные переговоры".



"И мы настроены на выполнение минских соглашений, но в той части, где это соответствует национальным интересам Украины. В частности, положения Минских соглашений о порядке передачи границы не соответствуют украинским интересам и Копенгагенской конвенции", - отметил он



Ермак добавил, что он и замглавы администрации президента РФ Дмитрий фкозак и далее будут курировать переговорный процесс по Донбассу.

