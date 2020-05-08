Арахамия заявил о достаточном количестве голосов для принятия "антиколомойского" закона

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции есть достаточно голосов, чтобы поддержать банковский "антиколомойский" закон, передает корреспондент РБК-Украина.



При этом он добавил, что есть нардепы, которые не поддерживают законопроект.



"По банкам, я думаю, что у нас есть достаточно голосов. Есть наши коллеги, которые активно не поддерживают этот законопроект. Но я думаю, что у нас достаточно голосов, чтобы его принять его за основу", - заявил Арахамия.

