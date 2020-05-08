Рада постановила усилить тестирование на COVID-19

Верховная Рада на заседании в четверг, 7 мая, приняла законопроект №3380, который предусматривает усиление процесса тестирования населения.



Согласно постановлени, отныне для лечения больных на коронавирус могут привлекать в любые учреждения здравоохранения на волонтерских началах медиков-интернов, врачей без соответствующей квалификации.



Также врачам, работающими с коронавирусными пациентами, в случаи их самозиоляции теперь полагается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.



Принятый закон обязывает Минздрав обеспечить организацию проведения усиленного тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний. Тестирование на коронавирус является обязательным для:



лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками СOVID-19;

лиц, которые контактировали с зараженными;

регулярное тестирование является обязательным для медиков, полицейских, нацгвардейцев, которые были задействованы в лечении больных на COVID-19 или следили за нераспространением эпидемии (патрулирование).



Минздрав должен обеспечить проведение амбулаторного тестирования для лиц, не требующих госпитализации. Для проведения тестирования на амбулаторном уровне может обеспечиваться развертывания пунктов тестирования (отбора образцов материалов) для дальнейшей транспортировки отобранных образцов в лаборатории. Для проведения такого тестирования можно привлекать интернов.



Также предлагается обязать Минздрав обязательно обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количества и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведения закупок, получения и распределения лекарственных средств и др.



Срок действия закона рассчитан на период карантина в Украине и мероприятий по борьбе с коронавирусом.

