IKEA снова переносит дату открытия первого магазина в Украине

IKEA Украина уже подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.



Об этом сообщил в Facebook координатор бизнес-клиентов компании IKEA Украины Игорь Иус.



"Карантин карантином, но частный бизнес не планирует стоять на месте. Договор аренды ИКЕА Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока неизвестно когда", - написал он.



Но, по его словам, уже в ближайшее время ИКЕА Украина планирует запускать интернет-продажи.



"ИКЕА поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине. Сейчас продукции ИКЕА в Украине на рынке очень много (точнее не на рынке, а уже у потребителя), поскольку приток товара в Украину обеспечивается из магазинов ИКЕА из Польши. часть того товара попадала в Украине "полу-легально", то есть с работодателем туристического движения с возвратом налога VAT (tax-free), часть легально с растаможкой товара и оплатой всех таможенных сборов в государственный бюджет Украины ", - доп а в Иус.



"Единственным способом завезти товар ИКЕА в Украину во время эпидемии - это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей. Официально", - отметил представитель IKEA Украины.

