В Днипре начинают сбор плазмы крови вылечившихся

В Днипре начнется сбор плазмы крови вылечившихся от коронавируса для производства инновационного лекарства в борьбе против СOVID-19.



Об этом заявил городской голова Днипра Борис Филатов в Facebook.



“Достигнута договоренность с фармацевтической компанией «Биофарма», которая начнет в Днипре сбор плазмы крови вылечившихся от коронавируса. Донорам выплатят по 1 тыс. грн за каждую сдачу”, - заявил Филатов.



Он объяснил, что собранная плазма необходима для производства инновационного лекарства в борьбе против коронавируса, которое разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний.



Подробности Филатов пообещал в ближайшее время.



Как сообщалось, по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировано 13 691 случай COVID-19, среди зараженных - 933 ребенка и 2660 медработников. За последние сутки зафиксировано 507 новых случаев, госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, 299 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в Украине выздоровели 2396 человек, 340 человек умерли.

